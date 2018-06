FOTOD ja VIDEO | Tuul on täna teinud palju pahandust: murdunud puud ja õhku tõusnud katus on vigastanud rohkem kui tosinat autot

"Meie kliimas ei ole tugev tuul haruldane, isegi suvel tuleb seda sageli ette. Mõistlik on viia ennast kurssi ilmateenistuse ohuprognoosiga. Kindlasti tasub aiast, rõdult ja terrassilt korjata ära need asjad, mis võivad tuulega minema lennata," rääkis Põhja päästekeskuse pressiesindaja. "Puude alt tasub ära parkida autod. Veekogule minek on ohtlik. Võimalusel tasub tugevate tuuleiilide korral vältida sõitu väiksematel metsateedel, seal on murdunud oksa või puu ning auto kohtumise tõenäosus eriti suur."

Elektrita oli kell 18.15 üle Eesti 2753 majapidamist. Katkestusi on pea igas maakonnas, kõige enam Valgamaal.

Ka praamiliiklus on tuule tõttu häiritud, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Tugeva tuule tõttu ei väljunud Regula Virtsust kell 18.25 ja ära jääb ka väljumine Kuivastust kell 19.05.

Samuti segab tuul nii teisipäeval kui ka kolmapäeval laevaliiklust Kihnu ja Ruhnu liinil.

Teisipäeval ei saanud reisikiirkatamaraan Runö väljuda Ringsu-Roomassaare liinil ning ka kolmapäeval on tühistatud Runö väljumised Ringsu-Pärnu liinil väljumisega kell 8 ja Pärnu- Ringsu suunal kell 12, märkis Kihnu Veeteed.

Kolmapäeval võib seoses tugeva tuulega esineda häireid ka reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumistes Kihnu-Pärnu liinil.

Tallinna Kesklinna linnaosa vanem soovitab inimestel olla suurte puude läheduses täna väga ettevaatlik ja autod puude alt eemale parkida. „Kuna ilmateenistus lubab jätkuvalt tugevat tuult, siis palume inimestel puude vahetuses läheduses olla ülimalt tähelepanelik. Kui on võimalik, püüdke suurte puude all mitte kõndida. Samuti soovitame autosid puude alla mitte parkida,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

