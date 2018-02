FOTOD ja VIDEO | Tragöödia Munalaiul: tuukrid jätkavad neljanda hukkunu otsingutega

Täna hommikul alustasid tuukrid taas Pärnumaal Munalaiu sadama lähistel läbi jää vajunud mikrobussi õnnetuses neljanda hukkunu otsimist.

Eile õhtul tõid tuukrid pinnale kolm surnukeha, ent politseile teadaolevalt viibis läbi jää vajunud sõidukis veel üks mees, kelle otsingud jätkuvad täna.

"Tuukrid lõikavad lahti jääaugu, mis tänaseks päevaks on juba jäätunud ning lähevad vee alla, et üle vaadata nii buss kui ka selle ümbrus," ütles Pärnu patrulltalituse juht Henry Murumaa Delfile. Siiski möönis Murumaa, et kuna nähtavus on halb ning kõik käib kompimise teel, siis kulub rohkem aega.

Murumaa ütles, et tuukrid saavad järjepanu vee all olla kõige rohkem ühe tunni.

Sündmuskohal viibiva Delfi reporteri sõnul jõudsid tuukrid sadamasse täna poole kümne paiku, veidi hiljem saabusid ka politseinikud.

Tuukrid valmistusid sukeldumiseks, pannes täna veel soojemalt riidesse. "Praegu on merel kaks tuukrit," ütles Delfi reporter.

Eile lõpetati otsingud kella 21 paiku, kuna tuukrid ei saanud külma vee ning limiteeritud hapnikuvarude tõttu kauem tegutseda.

Tragöödia ohvriks langenud seltskond oli Delfile teadaolevalt teel Manilaiule sugulastele külla. Sõitnud Munalaiu sadamas parvlaevale, sai väikebussi seltskond teada, et see sõidab paari tunni pärast hoopis Kihnu. Väikebuss kihutas laevalt maha ja sadama lähedal mööda eelmise päeva hõljuki jälgi jääle. Veel pühapäeval oli Manija pool olnud vaba vesi.

Pääsenute seas oli Kihnult pärit naine ja Tõstamaalt pärit mees. Nad sõitsid bussiga Opel Vivaro. Õnnetuspaigas on vesi umbkaudu kolme meetri sügavune.