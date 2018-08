FOTOD ja VIDEO | Tallinna ringteel põhjustas üle tee jooksnud koer nelja auto kokkupõrke, õnnetuses sai viga sai 8-kuune imik

Politsei annab teada, et täna kella 11.30 ajal teatati liiklusõnnetusest Tallinna ringtee 35. kilomeetril Tutermaa kandis. Esialgsetel andmetel põrkasid kokku neli sõiduautot Mercedes-Benz, Seat, Opel ja BMW. Kiirabi viis haiglasse tervisekontrolli ühes sõidukis viibinud 8-kuuse lapse.

Kõik neli sõidukit liikusid Tallinna poolt Keila suunas. Esialgsetel andmetel jooksis teele koer, mistõttu pidi sõiduk Mercedes-Benz järsult pidurdama ning talle sõitis tagant otsa sõiduauto SEAT. Nende taga liikunud Opel pidurdas omakorda ning talle sõitis otsa tema taga liikunud BMW. Opeli ja BMW kokkupõrkest paiskus Opel omakorda otsa enda ees liikunud sõidukile Seat.

Õnnetuse tõttu on liiklus sündmuskohal häiritud ning tekkinud on ummik. Keilasse suunduv sõidusuund on kinni. Sündmuskohal reguleerib liiklust politseipatrull.

Politsei soovitab liiklejatel, kel võimalik, piirkonda vältida ning valida alternatiivne trajektoor.