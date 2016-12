FOTOD JA VIDEO: Süütamine? Mõisakülas langes kõrvalhoone tuleroaks

Eile hilisõhtul süttis Viljandimaal Mõisakülas elumaja kõrvalhoone, mis põles maani maha.

Kolmapäeval kell 22.04 said päästjad väljakutse Viljandimaale Mõisakülla Heinamaa tänavale, kus põles lahtise leegiga elumaja kõrvalhoone.

Kui päästjad sündmuskohale jõudsid, polnud enam midagi päästa. Puidust kõrvalhoone oli tules sisuliselt hävinud.

Põlengule pandi piir kell 22.26 ning see kustutati lõplikult kell 23.24.

Kustutustöödel osalesid Abja-Paluoja ja Kilingi-Nõmme päästjad ning Mõisaküla vabatahtlikud päästjad.

Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel, kuid uurimise all on hooletus või tahtlik süütamine.