FOTOD JA VIDEO SÜNDMUSKOHALT | Lasnamäel said veoauto ja liinibussi kokkupõrkes viga üheksa inimest

Kullamäe lisas, et kõik suuremassiliste sõidukite juhid peavad arvestama, et talvel on pidurdusteekond tuntavalt pikem. „Enne ristmikule lähenemist tuleb varakult hoog maha võtta ja arvestada võimalusega, et ristmikule läheneb ka teine sõiduk. Ehkupeale minek toob rasked tagajärjed,“ rääkis Kullamäe.

Õnnetuse hetkel oli pime aeg ja ilm pilvine ning teekate kaetud lumelörtsi ja soolalume seguga. Õnnetuspaiga suurim lubatud kiirus on 50 km/h.

Tallinna transpordiameti liikouskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul oli liikluskaamera salvestiselt näha, et veok ei pidurdanud, nii et libedus õnnetust tõenäoliselt ei põhjustanud.