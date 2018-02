FOTOD ja VIDEO | Raplas põleb kahekorruseline puidust elumaja

Rapla linnas Välja tänaval põleb kahekorruseline puidust elumaja lahtise leegiga.

Päästjad said teate tulekahju kohta kell 17.36. Põhja päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et hetkel pole teada, et keegi oleks kannatada saanud. Kõne häirekeskusesse tegid elanikud ise.

Päästjate saabudes tuli hoone katuse alt suitsu, leeke näha ei olnud. Kohe sisenesid suitsusukeldujad, kes hakkasid tulekoldeid otsima. Esimesed kolded leitigi, kuid kuna majale oli pandud plekk-katus, siis kuumus ei pääsenud selle alt välja vaid levis hoopiski kogu katuse alla ning leegid levisid kiiresti.

Tulekahju avastas majas olnud inimene, põlengust andis teada tööle hakanud suitsuandur. Leegid hävitasid praktiliselt kogu katusealuse, tõsiseid kahjustusi sai ka esimene korrus. Tule levik kõrval asuvatele paneelmajadele hoiti ära. Ükski inimene vigastada ei saanud.

Majas oli väidetavalt tehtud äsja remont esimesel korrusel.