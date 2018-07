FOTOD ja VIDEO | Purjus mees süütas öösel Hedvig Hansoni pere maja. "Nõia maja tuleb maha põletada," karjus mees

Öösel kella 2.15 paiku sai häirekeskus teate, et Mulgi vallas ähvardas 55-aastane mees naabrite maja põlema panna, ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja. Peres on ka lapsed, kes samal ajal majas magasid. "Helistaja kirjeldas, et ähvarduse kestel valas mees juba midagi majale," nentis pressiesindaja. Esialgse info kohaselt kallas mees majale bensiini.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Meelis Saarepuu kirjeldas, et kümmekond minutit hiljem, kui väljakutsele kiirustanud politseinikud olid alles teel sündmuskohale, oli maja juba leekides. Majas olnud inimesed pääsesid ise välja ja viga ei saanud.

Kui päästjad kohale jõudsid, põles maja tagasein lahtise leegiga. Päästjad kustutasid põlengu. „Ajal, mil päästjad tuld kustutasid, pidasid politseinikud 55-aastase joobes mehe kinni ja viisid ta arestimajja. Tema vahistamine otsustatakse lähiajal,“ sõnas Saarepuu.

Kiirabi vaatas perekonna üle, õnneks keegi viga ei saanud.

Esialgne kiirekspertiis näitas, et süütajal oli kahepromilline joove.

Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb süütamist, kui sellega on põhjustatud oht inimeste elule.

Mis põhjusel mees selliselt teiste elud ohtu panni ja vara kahjustas, on veel selgitamisel. Politsei tööpraktika on näidanud, et süütamised on üldjuhul ajendatud omavahelistest arvete klaarimistest või juhuslikust vandalismist, nentis Saarepuu.

„Kõik konkreetse juhtunu asjaolud, 55-aastase mehe motiiv ning käitumise tagamaad selgitatakse lähemalt siiski kriminaaluurimises läbiviidavate ülekuulamiste, ekspertiiside ja teiste toimingutega. Oma rolli ses raskes kuriteos võis mängida alkohol. Meelemürgi mõju all tehtud lühinägelikud otsused võivad kaasa tuua ääretult ohtlikke tagajärgi,“ toonitas Saarepuu.

Ta märkis, et tuli levib reeglina kiirelt ning tihti suunas, mida on raske ette ennustada. Ühest tulekoldest võib leek edasi kanduda ka kõrvalistele objektidele, sõidukitele ja muule ning panna seeläbi aina suuremasse ohtu rohkemate inimeste elu, tervise ja vara. Ka antud juhul seadis kuriteos kahtlustatav mees tõsisesse ohtu majas elavate pereliikmete elud. Õnneks keegi viga siiski ei saanud.