FOTOD ja VIDEO | Põlvamaal sai liiklusõnnetuses viga viis inimest, esialgse info järgi põhjustas avarii nutiseadet vaadanud juht

„Autojuhi kogu tähelepanu peab olema sõiduki juhtimisel. Auto juhtimine ei ole kõrvaline tegevus, millele panustada muuhulgas,“ toonitas Kagu jaoskonna välijuht Silver Hinto. „Kui sõidate autos, mille juht haarab telefoni järele või hõivab end muude kõrvaltegevustega, märkige talle julgelt ja jõuliselt, et selline mäng enda või teiste tervise ja eluga pole mingil põhjusel lubatav. Kui vältimatult vaja, peatage kõrvaltegevuste ajaks auto või leidke kaasreisija, kes juhti ise lühima teekonna selgitamise, sihtpunkti otsimise või muu sarnasega abistab,“ soovitas välijuht.

Uuringutega on tõestatud, et kõrvaltegevuse ajal on autojuhi silmad sõiduteelt eemal vähemasti viie sekundi jagu või isegi kordades rohkem. Kui juht liigub 90 km/h, läbib tema auto ainuüksi viie sekundiga ligi 125 meetrit. Sel pikal lõigul piisab ka pisemast vääratusest, et vastassuunda kaldununa põhjustada avarii, mis rikub ära mitme või enamategi elu.

Politsei selgitas veel, et esialgsetel andmetel kasutasid kõik nõuetekohaselt turvavarustust, autojuhid olid kained.