FOTOD ja VIDEO | Pärnumaal põleva elumaja katus vajus sisse ja leek levis pööningu kaudu edasi kõrvalmajja

Päästekeskus sai täna kell 17.18 teate Sauga alevikus Hirvela tänaval põlevast kolmekorruselise elumaja katusest. Kella 18 paiku teatas päästeamet, et õnnetuses kannatanuid ei ole.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi sõnul võis tulekahju alguse saada katusel tehtud töödest, mille käigus kasutati lahtist tuld. Päästjad kustutavad hetkel katusekonstruktsioone.

Peale kella 18 teatas päästeamet sotsiaalmeedias, et põlengu käigus vajus sisse katus, mis raskendab kustutustöid. Kustutustöid raskendas vahepeal ka vee kehv kättesaadavus, kuid praegu on vesi juba maa seest kättesaadud ja kustutustööd jätkuvad.

Põlev maja on ühendatud kõrvalhoonega pööningu kaudu, mistõttu on oht, et leek levib ka sinna.

Esialgsetel andmetel katusel tehtud tuletöödest alguse saanud tulekahju olud on rasked,katus vajus sisse #hirvela pic.twitter.com/Hf736mN3Fw — Päästeamet (@paasteamet) October 2, 2017



Sündmusele reageerisid kutselised päästjad Pärnust, Pärnu-Jaagupist, Vändrast, Häädemeestest ja Raplast ning appi tulid ka Are, Sindi ja Taali vabatahtlikud päästjad, kes üritavad hetkel tulekahju kontrolli alla saada.