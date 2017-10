FOTOD ja VIDEO | Pärnumaal hävis tulekahjus täielikult maja katus, ülejäänud maja sai tugevalt kahjustustada

Päästekeskus sai täna kell 17.18 teate Sauga alevikus Hirvela tänaval põlevast kolmekorruselise elumaja katusest. Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kaisi sõnul tulekahjus kannatanuid ei olnud ja põleng võis alguse saada katusel tehtud töödest, mille käigus kasutati lahtist tuld.

Peale kella 18 teatas päästeamet sotsiaalmeedias, et põlengu käigus vajus sisse katus, mis raskendab kustutustöid. Kustutustöid raskendas vahepeal ka vee kehv kättesaadavus, kuid kiiresti saadi vesi maa seest jälle kätte ja kustutustööd said jätkuda.

Tuli jõudis aga sellegipoolest edasi levida kõrvalhoone katusele.

Kella 20 paiku teatas päästeamet, et tulekahju on lokaliseeritud ja käimas on järelkustutustööd väljast ja suitsusukeldumised sees.

Tulekahju likvideeriti täielikult kell 21.55. Päästeameti andmetel hävines maja katus ning ülejäänud hoone sai tugevaid vee- ja tahmakahjustusi.

Esialgsetel andmetel katusel tehtud tuletöödest alguse saanud tulekahju olud on rasked,katus vajus sisse #hirvela pic.twitter.com/Hf736mN3Fw — Päästeamet (@paasteamet) October 2, 2017



Sündmusele reageerisid kutselised päästjad Pärnust, Pärnu-Jaagupist, Vändrast, Häädemeestest ja Raplast ning appi tulid ka Are, Sindi ja Taali vabatahtlikud päästjad, kes üritavad hetkel tulekahju kontrolli alla saada.

