FOTOD ja VIDEO | Pärnumaa tulekahju saadi kontrolli alla, käivad järelkustutustööd

Päästekeskus sai täna kell 17.18 teate Sauga alevikus Hirvela tänaval põlevast kolmekorruselise elumaja katusest. Kella 20 paiku teatas päästeamet, et tulekahju on lokaliseeritud ja käimas on järelkustutustööd väljast ja suitsusukeldumised seest.