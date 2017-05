FOTOD ja VIDEO: Pärnu maantee ärihoone keldrikorrusel toimus põleng

Tallinnas Pärnu maanteel asuvas ärihoone keldrikorruselt tuleb suitsu, kohapeal on päästjad, kiirabi ja politsei.

"Tallinnas Pärnu maanteel Äripäeva hoone juures on mitu tuletõrjeautot, kaks kiirabiautot ja politsei," teatas lugeja Delfile täna hommikul kella 8.30 ajal.

PPA pressiesindaja Marie Aava sõnul kontrollitaks ärihoone keldrikorruselt tulevat suitsu.

Põhja päästekeskuse täpsustusest selgub, et tegu oli põlenguga tööstusruumis. "Täna kell 7.56 teatati häirekeskusele, et Kesklinnas Pärnu maanteel tuleb kõrghoone keldrikorrusel asuva parkla ühest ruumist suitsu. Päästjad tegid kindlaks, et põleng on keldrikorruse ühes tööstusruumis, see kustutati kella 8.39ks. Majas on nii kortereid kui äriruume. Päästjad kontrollisid maja kõiki korruseid, suitsu levik oli minimaalne ning keegi tervisehädasid ei kurtnud," seisab päästeameti täpsustuses.