FOTOD JA VIDEO | Päästjad püüavad Tallinna piiril aidata hätta sattunud noort põtra

Tallinnas piiril Peterburi tee ääres on autodest ehmunud noor põder jäänud kinni linna keskkütte suurte torude vahele, praegu püüavad päästjad paanikas looma aidata.

Kohal on päästjad ja Tallinna linna palgal olev jääger, kes üritavad looma selja tagant võsa eemaldada, et ta saaks ise torude vahelt välja tagurdada.

Jäägri hinnangul on tegu tugeva ja terve kaheaastase loomaga, põtra üritatakse kindlasti päästa, mitte hukata, vahendas kohapealt Delfi fotograaf. Paraku on loom paanikas, seega võib vaid pöialt hoida, et kõik lõpeks hästi.

