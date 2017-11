FOTOD ja VIDEO | Õnnelik lõpp! Radissoni hotelli katusel kõlkunud mees kõndis ise alla

Tallinna südalinnas Radissoni hotelli katuse serval istus täna lõuna paiku üle tunni noor mees. Sündmuskohale sõitsid politsei ja päästjad, läbirääkimiste tulemusel tuli mees ise omal jalal katuselt alla.

Põhja päästekeskusest öeldi, et nemad said väljakutse kell 12.32. "Saime teate, et keegi liigub Radissoni hotelli katusel väljaspool klaasi," sõnas pressiesindaja.

Delfi fotograafi sõnul oli seis kell 13.25 sama - mees istus jätkuvalt katuse serval. Kümmekond minutit hiljem tuli aga noormees ise servalt alla ning olukord lahenes õnnelikult.

Politsei operatiivjuht Valdo Põder ütles pärast olukorra lahenemist, et kohale saabudes istus noormees katusel jalad üle ääre. "Situatsioon oli väga ohtlik. Proovisime kohe noormehega kontakti astuda ja temaga vestelda, hotelli all piirasime territooriumi, et kellelegi ohtu poleks. Päästjad panid alla ka padjad, et juhul, kui noormees peaks alla ka kukkuma, siis oleks võimalik teda säästa".

Põderi sõnul noormehega kontakti ei saavutatudki enne, kui ta juba ise otsustas alla astuma hakata. "Noormehe motiivide kohta teada midagi ei ole. Hetkel on ta arstide hoole all, üritame selgitada tema motiivi ja ajendit. Karistusele hetkel ei mõtle. Kriitiline on see olukord noormehele endale ja teistele inimestele, kes on siin hotellis. Seekord läks kõik hästi." Seda, kuidas noormees katuse äärele sai, Põder kommenteerida ei osanud.