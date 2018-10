FOTOD JA VIDEO | Must jää muutis teed ohtlikult libedaks, esimesed õnnetused on juba juhtunud

[HILJEM LISATUD] Teine Delfi lugeja saatis lisapilte tänahommikusest tõsisema välimusega õnnetusest Saue ja Keila vahel, mida näitab ka uudise avapilt.

Sel nädalal öine õhutemperatuur miinustesse ei lange, ent mõnel ööl on see niivõrd madal, et võib varahommikuti keerulisi teeolusid tekitada. Tuulepuhangud ulatuvad kohati kuni 20 meetrini sekundis. Nädala lõpupoole võib veel nautida lausa suviseid õhutemperatuure, kohati on päikeselisemates paikades suisa 18 kraadi sooja. Nädala päevane keskmine temperatuur jääb 15-16 kraadi vahele.

Teisipäeval hõivab ulatuslik madalrõhuala Skandinaavia ja Soome ning ulatub servaga üle Balti riikide, samal ajal Valgevene poolt on vastas kõrgrõhuala. Kahe rõhuala piirimail on edelatuul öö hakul väga tugev, puhanguid on 15, rannikul 20 m/s, pärast keskööd veidi nõrgeneb, keskpäevast alates aga muutub uuesti tugevamaks. Öösel liigub sajupilvede vöönd üle Eesti, päevaks paksem pilvemass eemaldub ja vaid üksikutes kohtades võib sabin vihma tulla. Õhutemperatuur on öösel 6-11, päeval 11-14°C.

Kolmapäeval nihkub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu Barentsi merele ja laialdase ulatusega kõrgrõhuala tugevneb nii Kesk- kui Ida-Euroopa kohal. Kahe rõhuala piirimail on meil öö veel väga tugeva edelatuulega, päeva peale jääb tuul tasapisi nõrgemaks ning pöördub enam läände. Ilm on olulise sajuta ja aeg-ajalt pilved ka hajuvad, kuid laialdaselt selget taevast veel ei ole. Õhutemperatuur on öösel 7-12, päeval 13-17°C.

Neljapäeval saab ülekaalu kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta. Tuul vaibub ja pöördub läänekaarest lõunakaarde. Öösel tekib laialdaselt udu, mis võib veel ennelõunal ka püsida. Päeva jooksul peaks madal pilvekiht vähemalt osaliselt hajuma. Õhutemperatuur on öösel 4-8, rannikul kuni 11, päeval 12-17°C.

Reede tuleb kõrgrõhkkonna vahetus läheduses sajuta ja taevas peaks laialdasemalt selge olema, aga öösel on udu tekkimiseks tingimused ikka soodsad ja siis on ka hommikupoolik udune. Lõunakaare tuul on öösel nõrk, päeval saartel veidi tuntavam. Õhutemperatuur on öösel 4-9, rannikul kuni 11, päeval 12-16°C ja kus päikest enam, seal tõuseb 18°C-ni.