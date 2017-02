FOTOD ja VIDEO: Leedulased mõisteti autodest navigatsiooniseadmete varastamise eest vangi

Täna mõistis Harju maakohus kahele Leedu päritolu autovargale kuue kuu pikkuse šokivangistuse selle eest, et nad varastasid Harjumaalt ja Tallinnast autodest kalleid navigatsiooniseadmeid.

Ringkonnaprokurör Ainar Koigi sõnul pole ebatavaline, et Leedust tulevad kurjategijad Eestisse ja panevad siin toime rea kuritegusid. Täna süüdimõistetud leedulased Donatas ja Lukas käisid Eestis vargil kahel perioodil.

Kõigepealt eelmise aasta oktoobri keskel, kui nad olid Eestis kolm ööd ja selle aja jooksul nad murdsid sisse üheksasse autosse ja varastasid kaheksa navigatsiooniseadet. Üheksanda seadme vargus ebaõnnestus, sest auto signalisatsioon hakkas tööle ja nad põgenesid.

Novembri alguses tulid nad tagasi. Esimesel ööl varastasid neli navigatsiooniseadet, järgmisel ööl varastasid kolm seadet, kuni politsei suutis neid seejärel tabada.

Enamik sissemurdmisi toimusid uutesse Volkswagen Passatitesse. Selleks kangutati esiukse klaasis eest ära, vaid mõnel juhul läks klaas katki.

Varastatud seadmed oli plaan maha müüa Leedus. Oktoobris varastatud seadmed olevat maha müüdud Kaunase turul. Koigi sõnul pole andmeid, et mehed oleksid kuulunud mõnda suuremasse kuritegelikku ühendusse.

Mõlemad mehed said karistuseks kaks aastat vangistust, millest reaalselt tuleb ära kanda kuus kuud, ülejäänud karistus mõisteti tingimisi. Kuna nad on vahi all juba 3. novembrist, on nad poole oma reaalsest vanglakaristusest juba ära kandnud.