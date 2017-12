FOTOD ja VIDEO | Harku järve lähistel sai kolme auto kokkupõrkes viga kuus inimest, nende seas kolm last

Harku järve lähistel Paldiski mnt 229C sai täna pärastlõunal kolme auto kokkupõrkes kuus inimest viga. Kolm kannatanut olid lapsed.

Politsei pressiesindaja ütles, et teade õnnetuse kohta tuli kella 16.10 paiku ning avarii asjaolud on selgitamisel.

Esialgsetel andmetel on viga saanud kuus inimest, kellest kolm on lapsed. Kõik kannatanud viidi haiglasse. Liiklus sündmuskohal häiritud, linna suunduv sõidurada on suletud.

Uudis on täiendamisel.