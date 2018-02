FOTOD ja VIDEO | Harjumaal Kulnas rammis veok reisirongi ja haiglasse viidi üheksa inimest, 49-aastase veokijuhi seisund on raske, vedurijuht sai kodusele ravile

Täna hommikul rammis Keila vallas Kulna raudteeülesõidul veoauto reisirongi ja kokkupõrkes sai viga üheksa inimest, 49-aastase veokijuhi seisund on raske, kuid vedurijuht pääses pärastlõunal kodusele ravile. Teelõik õnnetuspaigas jääb suletuks vähemalt ööpäevaks.

Täna hommikul kell 8.30 sai häirekeskus teate, et Keila vallas Kulna raudteeülesõidul toimus kokkupõrge veoauto ja reisirongi vahel. Esialgsetel andmetel liikus reisirong Riisiperest Tallinna suunas, kui põrkas Kulna raudteeülesõidul kokku veoautoga, teatas Põhja prefektuur.

Kokkupõrke tulemusel paiskusid vedur ja esimene vagun rööbastelt maha. Õnnetuse tulemusena oli veok nii tugevalt deformeerunud, et päästjad lõikasid veokist juhi välja. Kokku sai õnnetuses viga üheksast inimest. Raskelt said viga nii vedurijuht, 50-aastane mees ning kui veoauto juht, 49-aastane mees. Meedikud viisid haiglasse ka seitse rongis viibinud inimest. Vedurijuht pääses pärastlõunal siiski kodusele ravile.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul on raske liiklusõnnetuse põhjused selgitamisel. „Esialgset infot haiglasse viidud kannatanutest saab politsei infotelefonilt 612 3000. Õnnetuspaigas reguleerivad liiklust politseinikud. Rongiliiklus õnnetuspaigas ja teelõik Vana-Haapsalu maanteelt Ohtu suunas jääb suletuks vähemalt ööpäevaks,“ sõnas Tambre, kes soovitab autojuhtidel valida alternatiivne marsruut.



Rongis olnud reisijad viidi bussiga oma sihtkohtadesse.

Kell 11 olid sündmuskohale jäänud veel politseinikud ja raudteetöötajad. Liikluse vabastamiseks on vaja kõigepealt ära viia rongi külge jäänud veoauto ja seejärel saavad raudteelased hakata tegelema rongi rööbastele aitamise ja äraviimisega.

Kella 13 ajal algas elektrirongide kontaktliini mahavõtmine, et saaks õnnetuse põhjustanud reka kraavist välja tõmmata ja alustada ka rongi rööbastele tagasi tõstmist. Reka koormaga poolhaagis on aga veoki küljest lahti, mis teeb selle kättesaamise eriti keeruliseks.

Rongi esiosa on saanud kokkupõrkes veokiga üsna suuri vigastusi ja vajab ilmselt põhjalikku remonti. Ka rongi kahe esimese vaguni vahel olev alusvanker on saanud rööbastelt paiskumise käigus tõsiselt kannatada. Lisaks on teise ja kolmanda vaguni vaheline alusvanker rööbastelt maas. Rööbastele on jäänud ainult viimane alusvanker neljast.

Kella 13.15 ajal tulid kohale päästjad, et pumbata tühjaks veoki kütusepaagid, mis teeks lihtsamaks reka kraavist kätte saamise.

Keilas on ootel kraanad, mis tõstavad rongi vagunid viga saanud alusvankrite küljest lahti. Homme hommikul kella 8-ks jõuavad kohale uued alusvankrid, millele rongi vagunid peale tõstetakse.

Täna Kulna ülesõidul toimunud rongi ja veoki kokkupõrkel osalenud veok on kindlustatud ERGO kindlustuses. ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts palus seoses Kumna ülesõidul toimunud liiklusõnnetusega kõigil selles vigastada saanud isikutel pöörduda hüvitise taotlemiseks otse ERGO-sse. "Liiklusõnnetuses vigastada saanud isikutele hüvitab kindlustusselts vastavalt liikluskindlustuse seadusele nt ravikulud ja saamata jäänud töötasu," teatas Lepvalts.

Kahjuteate saab esitada ergo.ee veebilehel või saates info aadressil kahju@ergo.ee.







Elron teatas, et läänesuunal sõidavad rongid liinil Tallinn-Keila-Paldiski.

Asendusbussid teenindavad reisijaid Keila-Riisipere vahel.

Asendusbusside peatused asuvad:

· Keila – bussipeatus „Keila raudteejaam“ (Uuel tänaval)

· Kulna – Kulna-Vasalemma teeristil, rongipeatuse juures

· Vasalemma – Vasalemma raudteejaama ees (Jaama teel)

· Kibuna – Kibuna tee lõpust 300 meetrit asuva ristmiku juures

· Laitse – bussipeatus “Laitse raudteejaam” (Munalaskme-Laitse maanteel)

· Jaanika – bussipeatus “Jaanika” (Ääsmäe-Haapsalu maanteel)

· Riisipere – Riisipere raudteejaama ees (Jaama teel)