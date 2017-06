FOTOD ja VIDEO | Ettevõtja Toomas Toolile kuulunud mahajäetud lasteaed süüdati

Eile õhtul süttis Viimsi vallas Haabneeme alevikus ettevõtja Toomas Toolile kuuluv endine Piilupesa lasteaed. Tänaseks on selge, et tegemist oli süütamisega.

Eile kell 18.15 teatati tulekahjust Viimsi vallas Haabneeme alevikus Kaluri teel, kus põles aastaid tühjana seisnud lasteaed. Tegemist on Toomas Toolile kuuluva endise Piilupesa lasteaiaga, mis seisab kasutuseta.

Hoone üks osa põles leegiga, tuli levis mööda katust edasi. Päästjad kustutasid põlengu kella üheksaks õhtul. Täna sündmuskohta uurimas käinud päästeameti menetlejad tegid kindlaks, et tõsine tulekahju sai alguse süütamisest.

Möödunud nädala lõpul oli põleng ka Viimsi tühjana seisvas vanas koolimajas. Seal oli põlevmaterjali vähem ja tuli nii kiiresti nii ulatuslikuks tulekahjuks ei kasvanud.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et iga kasutuseta hoone kujutab endast inimesele ohtu. Mida kauem see tühjana seisnud on, seda ohtlikum ta on. Ja kui see ka põlenud on, muutub see veel suuremaks ohuks, sest hoone konstruktsioonid enam ei kanna. Tühjana seisvad hooned tõmbavad ligi nii kindla elukohata inimesi kui ka lapsi ja noori, kes seal tulekahjusid põhjustavad.

Kasutuseta hoonete uste ja akende sulgemine ei tee neid ohutuks. Sissepääsu tõkestamine on ajutine lahendus ning kogemused näitavad, et isegi kui kõik sissepääsud hoonesse on suletud, siis on vaid aja küsimus, kui kellegi käsi avab need taas. Kasutuseta hoonete puhul ei ole muud valikut kui need kas renoveerida või lammutada.