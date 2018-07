FOTOD ja VIDEO | Draama Viljandimaal: mees süütas öösel naabripere maja. Õnneks pääsesid lapsed eluga

Mis põhjusel mees selliselt teiste elud ohtu panni ja vara kahjustas, on veel selgitamisel. Politsei tööpraktika on näidanud, et süütamised on üldjuhul ajendatud omavahelistest arvete klaarimistest või juhuslikust vandalismist, nentis Saarepuu.

„Kõik konkreetse juhtunu asjaolud, 55-aastase mehe motiiv ning käitumise tagamaad selgitatakse lähemalt siiski kriminaaluurimises läbiviidavate ülekuulamiste, ekspertiiside ja teiste toimingutega. Oma rolli ses raskes kuriteos võis mängida alkohol. Meelemürgi mõju all tehtud lühinägelikud otsused võivad kaasa tuua ääretult ohtlikke tagajärgi,“ toonitas Saarepuu.

Ta märkis, et tuli levib reeglina kiirelt ning tihti suunas, mida on raske ette ennustada. Ühest tulekoldest võib leek edasi kanduda ka kõrvalistele objektidele, sõidukitele ja muule ning panna seeläbi aina suuremasse ohtu rohkemate inimeste elu, tervise ja vara. Ka antud juhul seadis kuriteos kahtlustatav mees tõsisesse ohtu majas elavate pereliikmete elud. Õnneks keegi viga siiski ei saanud.