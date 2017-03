FOTOD ja VIDEO: D-terminalis toimub täna suur puhumisreid, esimeselt laevalt avastati üks joobes juht

Täna toimub Tallinnas sadama D-terminalis suur politseireid, mille käigus peavad kõik laevalt saabunud juhid alkomeetrisse puhuma. Esimeselt Helsingist saabunud laevalt avastati üks joobes sõiduautojuht ning üks veokijuht, kes ei pidanud kinni töö- ja puhkeaja seadusest.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Kalmer Tikerpe ütles Delfile, et tegemist on Eesti-Soome ühisreidiga. Eesti politseinikud ja teised ametnikud on kohal ka Helsingis, Soome kolleegid aga siin. Kohal on ka töötajad maanteeametist ning maksu-ja tolliametist.

Lisaks juhtide võimalikule joobele kontrollitakse ka kommertssõidukite tehnilist korrasolekut ning nende juhtide kinnipidamist töö- ja puhkeaja seadusest. MTA kontrollib ka veokite kaubadokumente ning seda, kas kasutatakse õiget kütust.

"Kell 9.30 Helsingist saabunud laevalt peeti kinni üks alkoholi tarvitanud autojuht ning üks juht, kes rikkus töö- ja puhkeajaseadust. Ühel veokil ei olnud koorem kinnitatud nõuetekohaselt," ütles Tikerpe ning lisas, et ka üks tabatud joobes autojuht liiga palju.

"Reisimine kahe riigi vahel on läinud tavaliseks ja tavaliikluses me sõiduki dokumente kaasas ei kanna, kuid Soome reisides tuleks dokumendid siiski kaasa võtta," lisas Tikerpe.