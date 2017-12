FOTOD JA VIDEO | Ääsmäe–Haapsalu maanteel tuli juht avarii teinud autost välja lõigata

Ääsmäe–Haapsalu maanteel seitsmendal kilomeetril sõitis täna õhtul teelt välja teepiirdesse sõiduauto BMW. Sõidukis viibinud neli inimest, teiste seas imik, viidi haiglasse.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles Delfile, et teade liiklusõnnetusest tuli kella 18.30 ajal.

BMW-d juhtinud 43-aastane mees ja tagaistmel olnud 35-aastane naine toimetati väga raskes seisundis haiglasse. Esialgsetel andmetel oli tagaistmel olnud naisel turvavöö lahti. Hetkel pole teada juhi joove ning selle selgitab välja ekspertiis.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul on tegu ühe sõiduki osalusel juhtunud õnnetusega. “Praegu me ei tea, miks sõitis auto antud lõigul teepiirdesse. Välistada ei saa muuhulgas alkoholi ega ka juhi eksimust,” ütles Tambre.

“Üks pikk püha on seljataga, üks ootab veel ees. Kahjuks on veel inimesi, kes ei tea, et autojuhtimine ja alkohol ei käi kokku ning on ka neid, kes lihtsalt ei hooli. Inimesed peavad sekkuma, kui nad näevad, et purjus lähedane ronib rooli. Kui omal jõul pole võimalik teda takistada, siis helistage 112 ja politseinikud tulevad teevad seda ise. Me kõigi asi on hoida roolijoodikud autodest eemal,” rääkis Tambre.