FOTOD ja TV3 VIDEO | Kanepikasvandus võis süüdata maja ja tappa majaperemehe

Reedel süttis Harjumaal Ruila lähedal Allika külas elumaja. Kustutustööde käigus leiti majast hukkunud mees, maja keldrist aga kanepikasvandus.

Kui hoone hävis põlengus täielikult, siis kelder koos paarikümne kanepitaimega jäi tulest puutumata. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre nentis, et üks uurimisversioon on, et maja süttis just kanepikasvanduse jaoks veetud juhtmete ja elektrisüsteemi ülekoormuse tõttu.

„Kõik kanepikasvandused on ohtlikud, lambid põlevad pidevalt ja see on tõsine koormus elektrisüsteemile,” nentis Tambre TV3le. Seetõttu tuleks tema sõnul eluhoonetes asuvatest kanepikasvandustest kindlasti politseile teada anda.

Tambre nentis, et paarkümmend kanepitaime on täiesti piisav kogus, et politseis kõrgendatud huvi äratada.