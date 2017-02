FOTOD JA KAART SÜNDMUSKOHALT: Tallinnas keset päeva noaga sularaharöövi kavandanud mees on tuntud räppar Beebilõust

Eile keskpäeval Tallinnas Tööstuse tänaval asuvas kaupluses noaga ähvardades sularaharöövi kavandanud 35-aastane Andrus on Delfi andmetel tuntud räppar, tänavuse Eesti Muusikaauhindade nominent Beebilõust (Andrus Elbing).

Politseile kella 12.30 ajal saabunud teates öeldi, et Tööstuse tänaval ähvardati kaupluse müüjat noaga ja üritati kassast raha röövida. Politsei saabudes oli kaupluses mees, kellel oli käes nuga. Politseinikud andsid mehele korralduse nuga maha visata ning kauplusest väljuda. Mees allus korraldustele ja väljus rahumeelselt. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud ja politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 35-aastase Andruse, kellel tuvastati keskmine alkoholijoove.

"Kriminaalmenetlus on alles algusjärgus ja kinnipeetud mees on hetkel kahtlustustatava staatuses," lisas PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava.

Kuressaares sündinud luuletaja ja räppar Beebilõust on ka varem seadusega pahuksisse sattunud ning kokku seitse aastat vangis olnud.

2000. aastast kuni 2002. aastani kandis Beebilõust vanglakaristust korrakaitsja ründamise eest. Vanglast vabanedes naasis Beebilõust vana tuttava seltskonna juurde, Beebilõust on meedias tunnistanud, et koos käidi mitmeid kordi poodides vargil.

Mees sattus trellide taha uuesti 2003. aastal, kandes vanglakaristust eluohtliku vigastuse tekitamise eest kuni 2007. aasta novembrini. Väidetavalt algas probleem sellest, et ohver ründas teda klaaspudeliga. Beebilõust võttis selle pudeli ära ja virutas sellega ründajat. Tagajärjeks oli sügav lõike-rebimishaav, kilpnäärme ülemise arteri vigastus ja suur verekaotus.

Vanglas olles hakkas Beebilõust rohkem muusikaga tegelema ning lõi bändi Verba Ab Intra. Lisaks muusika salvestamisele lõpetas ta keskkooli kiituskirjaga.

2011. aastal ilmus nime Beebilõust all tema debüütalbum "32 Kuupi". 2015. aastal ilmus tal album "Valge Lipp", mis valiti Eesti Hip-Hop albumiks 2015. Aastal 2016 ilmus album "Must Lipp".

Lisaks märkimisväärt loomingule on viimastel aastatel avalikkuse tähelepanu saanud ka Beebilõusta liikluskäitumine. 2015. aasta 12. novembril sõitis Beebilõust rusudeks oma Audi, mida nimetas hellitusnimega Löustmobiil.

Beebilõust käis üle katuse Foto: Facebook

Möödunud septembris postitas Beebilõust Instagrami videod, milles maanteel autoga sõites veoautodest mööda kihutab. Klippides on näha maantee ning spidomeeter, mis näitab enam kui 200-kilomeetrist tunnikiirust.

Ohtra itsitamise ja sõimusõnadega vürtsitatud klippide krooniks avaldas räppar video, milles sõbra (või sõpradega – autos olevaid inimesi videotes ei näidatud) läbi öise tankla sõidab. "Kilpkonnad magavad," kõlab klipis ohjeldamatu killuviskamine.

Vahejuhtumis keegi viga ei saanud ja politseinikud pidasid kahtlustatavana kinni 35-aastase varem kriminaalkorras karistatud mehe. Mehel tuvastati keskmine alkoholijoove.

Kinnipidamisel leiti mehelt sularaha. Tekitatud kahju suurus selgub, kui kaupluse töötajad viivad läbi inventuuri.

Räppar Beebilõust on 48-tunniks kinni peetud ning täna kuulatakse mees üle.

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Anneli Lumiste tunnustab pealtnägijaid, kelle südi tegutsemine aitas politseil kiirelt reageerida ning see hoidis ära olukorra eskaleerumise. Kaupluseröövi, mille peategelaseks oli alkoholijoobes ja külmrelvaga mees, uurimiseks alustati kriminaalmenetlust röövimise paragrahvi alusel, mille käigus selgitakse välja juhtunu täpsemad asjaolud ja teo motiivid.

Uurimist juhib Põhja ringkonnaprokuratuur ja viib läbi Põhja prefektuur.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre lisas, et avalikus kohas külm-või tulirelvadega juhuslike inimeste ähvardamisi tuleb ette harva. "Reageerime sellistele sündmustele kiiresti ja resoluutselt, sest ükskõik milline relv purjus inimese käes on ohtlik ja muudab tema käitumise ettearvamatuks," sõnas Tambre.

Kriminaalbüroo juht toonitas, et paljude kuritegude lahendamisel on oluline töö kuumadel jälgedel ehk siis esimesed minutid ja tunnid on määrava tähtsusega, et koguda sündmuskohalt tõendeid teo toimepanijate kiireks tabamiseks. Röövimiste arv on jätkuvalt languses ja avastamisprotsent püsib endiselt kõrge. Alati on abiks inimesed, kes kahtlast tegevust või kuritegu pealtnähes koheselt häirekeskusesse helistavad, isikukirjelduse ning kurjategija võimaliku liikumissuuna kohta infot annavad ja seeläbi kurjategijate tabamisele kaasa aitavad.

"Tänan tähelepanelikke inimesi, kes eile häirekeskusesse helistasid. Tänu kiirelt meieni laekunud kõnele saime sündmuskohale loetud minutitega reageerida ning kahtlustatava sealsamas kinni pidada," sõnas Tambre.