FOTOD JA KAART SÜNDMUSKOHALT: Ida-Virumaal Valaste joa platvormil libisenud mees kukkus paekaldalt alla

Täna kell 15.29 said päästjad väljakutse Ida-Viru maakonda Kohtla valda Ontika külla Valaste joa vaateplatvormi juurde.

Nimelt oli vaataplatvormi lähedal paekaldalt viie meetri kõrguselt alla kukkunud 25-aastane mees ning ei saanud sealt enam üles. Kohapeale saabunud päästjad tegelesid nööripäästega.

Õnnetusel kannatanu oli teadlikult astunud üle Valaste joa platvormile paigaldatud väravatest, mis takistavad trepile edasiminekut. Alumiste trepiastmete libeduse tõttu kaotas meesterahvas tasakaalu ning kukkus platvormilt alla. Kannatanul tuvastati mõlema jala vigastused ning enne tema ülestõstmist paigaldati jala- ja kepplahased.

Päästetööd lõpetati ning kannatanu anti üle kiirabile kell 18.05, teatas päästeameti Ida päästekeskuse pressiesindaja Lilian Pärnsoo.

2012. aasta augustis hukkus Valaste vaateplatvormi juures paekaldalt alla kukkunud mees, sama aasta maikuus aga pääses vigastustega Valastel mitukümmend meetrit vabalangenud noormees.

Valaste joa platvorm suleti külastajatele 2010. aasta aprillis, kuna suurvesi oli selle vundamendi ümbert pinnast ära uhtunud ja platvormi ähvardas ümberkukkumisoht. Vaateplatvorm on eluohtlik ja lagunenud!

Valaste joa platvorm suleti külastajatele 2010. aasta aprillist,kuna see on lagunenud sellel viibimine on eluohtlik! 11.03.17 päästetööd. pic.twitter.com/5GkySEP5zL

— Päästeamet (@paasteamet) March 11, 2017