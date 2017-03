FOTOD JA KAART: Jõhvi vallas toimunud liiklusõnnetuses hukkus 10-aastane tüdruk

Ida-Virumaal Jõhvi valla Edise külas juhtus õhtul raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduauto kokkupõrkes hukkus kümneaastane tüdruk.

Viga sai veel 12-aastane tüdruk, keda kiirabi toimetas liiklusõnnetuse sündmuskohalt haiglasse.

Esialgsetel andmetel toimus liiklusõnnetus siis, kui Kohtla-Järve poolt Jõhvi poole liikunud sõiduauto Honda, mille roolis oli 39-aastane naine, pidurdas järsult ning talle sõitis tagant otsa sõiduauto Toyota, mille roolis oli 34-aastane mees.

Kokkupõrke tagajärjel hukkus Honda tagaistmel viibinud 10-aastane tüdruk. Veel üks tagaistmel istunud tüdruk, 12-aastane, sai vigastusi ja ta toimetati haiglasse. Haiglasse viidi ka Honda autojuht, kus selgitatakse välja tema tervislik seisund ja võimalik joove.

Toyotat juhtinud mees ja autos reisijana viibinud 8-aastane tüdruk vigastada ei saanud. Toyota juht oli kaine.

Liiklusõnnetuse põhjuseid ja asjaolusid selgitab välja kriminaalmenetlus, mida juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

„Politsei teeb kõik võimalikku, et selle liiklusõnnetuse põhjused välja selgitada. Hetkel on väga keeruline öelda, miks autojuht järsult pidurdas,“ ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo.

„See nädal on Virumaa jaoks olnud liikluses väga raske, eriti traagiliseks teeb olukorda asjaolu, et hukkunud on laps,“ lisas Jaggo. „Ma palun kõiki Eesti inimesi, et kõik oleksite liikluses eriti tähelepanelikud, hoiaksite pikivahet ja arvestaksite ka teisi juhtide võimalike vigadega.“

Seoses liiklusavariiga on Ida-Viru maakonnas Tallinna-Narva maanteel (km 161) liiklus häiritud. Politsei reguleerib liiklust.

Delfi andmetel põrkasid kokku kaks sõiduautot ning kokkupõrge oli sedavõrd ränk, et nõudis inimelu.

Liiklus on ümber suunatud Edise küla kaudu, teatas maanteeinfo. Võimalusel tuleks kasutada alternatiivseid marsruute.

Jõhvis viibinud Delfi lugeja kirjutab: "Jõhvis maantee politsei poolt kinni, ümbersuunamisel Tammiku kaudu. Ekspertiisibussid sõidavad vilkuritega ringi, kohal 5-6 politseisõidukit."