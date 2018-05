FOTOD JA KAART | Anija vallas põles 4 hektarit metsa. Päästjad said põlengu kontrolli alla

Täna õhtupoolikule tuli häirekeskusesse teade, et Harjumaal Anija vallas on metsa kohal suitsusammas. Päästeamet andis kell 17:06 teada, et põleng toimub 4 hektaril. Kella poole kuue paiku oli põleng kontrolli alla saadud ning päästjad tegelesid järelkustutusega.

Päästekeskus sai teate põlengu kohta kell 14:50. Välja kuulutati kolmanda astme väljakutse (kõrgeim on neljas - toim). Sündmusele reageerisid Kehra, Assaku, Kose, Lasnamäe, Lilleküla ja Pirita päästjad ning Kuusalu, Kolga, Kostivere ja Raasku vabatahtlikud päästekomandod. Delfi andmetel oli metsas näha ka mitmeid autosid ning inimesi. Võib vaid oletada, et tuli algas inimese "abil". Olgem looduses lahtise tulega ettevaatlikud. Eestis on enamuses suur tuleoht. Praegu on maastikutulekahju näiteks Anija vallas Soodla liivakarjääri lähedal. — Päästeamet (@paasteamet) May 20, 2018 Anija valla maastikutulekahju pindala on praeguse info kohaselt 4 hektarit. Kustutustööd käivad. — Päästeamet (@paasteamet) May 20, 2018 Häirekeskus sai teate Anija valla maastikutulekahjust kell 14.50. Kell 17.24 panid päästjad tulele piiri. Hetkel toimub järelkustutus. — Päästeamet (@paasteamet) May 20, 2018 Uudis on täiendamisel!