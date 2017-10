FOTOD ja GRAAFIK | Politsei palub Raadi kandi elanikel kontrollida oma kõrvalhooneid, et leida 20-aastane Renet Joosep

20-aastase Renet Joosep Järve otsingud jätkuvad. Politseipatrullid ja suur hulk vabatahtlikke otsisid noormeest ERMi ümbrusest, Tartu Seikluspargi lähistelt ja ka Emajõe kallastelt. Seni otsingud vilja kandnud ei ole.

Tänaseks on otsingud lõpetatud. Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virki sõnul on läbi otsitud väga suur piirkond, kuid seni ei ole noormeest leitud. "Kuna ühiselamu turvakaamera salvestiselt on näha, et mees siiski liikus Raadi suunal ja see on hetkel ka kõige aktiivsem piirkond, kust otsida," sõnab Virk.

Politsei andmetel oli nooruk alkoholijoobe ja seega on alust arvata, et ta otsis külma ilma eest sooja kohta. "Politsei palub kõikidel Raadi elanikel kontrollida oma eramute hoove ja kõrvalhooneid," möönab Virk.

Noormeest otsiti nii Raadi ümbrusest kui ka Emajõe äärsetelt aladelt. "Piirivalve alusega kontrolliti ka Emajõge," ütleb Virk.

Delfi fotograaf Anni Õnneleidi sõnul oli Tartu seikluspargi parklasse kogunenud kümneid vabatahtlikke ja kolm patrullautot. Politsei- ja piirivalveamet otsis noorukit ka paadiga Raadi järvest.

"Tartu seikluspargi ümbrus, Roosi tänav, Raadi surnuaed ja ERMi esine on juba läbi kammitud. Hetkel suunduvad politseinikud koos vabatahtlikega Hiinalinna. Lisaks jätkuvad otsingud ERMi ümbruses," teatab Delfi fotograaf reede pärastlõunal.

Reneti sõbrad-tuttavad ja ametivõimud kogunesid reede ennelõunal, et koos läbi kammida jõeäärne ala, Puiestee tänav suunaga linnast välja, Tartu seikluspargi ümbrus ja Eesti rahva muuseumi ümbrus. "Väga tore on see, et suur hulk Reneti kursusekaaslaseid aitavad niisamuti noormeest otsita," sõnas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk Delfile.

Renet Joosepit nähti viimati ööl vastu 26. oktoobrit kella kahe ajal, mil ta suundus Raatuse tänavalt oma koju Narva maanteele. Koju noormees aga ei jõudnud, samuti ei ilmunud ta täna hommikul kooli. Mehe telefon on väljalülitatud, mistõttu ei ole lähedased ja sõbrad temaga terve tänase päeva jooksul kontakti saanud. Ka ei reageeri ja ei toimeta mees sotsiaalmeedia kanalites. Kuivõrd taoline kadumine ei ole mehele omale, pöördusid tema lähedased täna õhtul abipalvega korrakaitsjate poole.

Renet Joosep on umbes 180 cm pikk, heledate pikemate juuste ja kõhna kehaehitusega. Seljas võib tal olla must mantel valge ääre ja nööpidega, roosa särk, tumedad püksid ja jalas tumedad tennised.

Kõigil, kes on Renet Joosepit alates möödunud ööst näinud või omavad muud infot tema liikumise või võimaliku asukoha kohta, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.