FOTOD ja DROONIVIDEO | Eilse surmaga lõppenud õnnetuse põhjustas Taxify auto. Arvatakse, et juht tegeles roolis kõrvaliste asjadega

Rapla politseijaoskonna patrullitalituse juht Margus Kaldma avas Delfile õnnetuse praeguseks välja selgitatud asjaolusid: „Esialgse info alusel saame öelda, et sõiduauto oli jõudnud peaaegu kohakuti veoautoga, kui keeras järsult vastassuunavööndisse veoautole ette. Praeguseks kogutud tõendite põhjal on alust arvata, et juht võis roolis tegeleda kõrvalise tegevusega.

Ka on selgunud, et sõiduauto juht ei kasutanud turvavarustust. Mees paiskus kokkupõrke tagajärjel sõidukist välja ja hukkus saadud vigastustesse sündmuskohal. Sõiduauto deformeerus täielikult.

Sõitu alustades võetakse vastutus nii enda kui ka kaasliiklejate turvaliselt sihtpunkti jõudmise ees. Kui me liiklejatena sellise mõtteviisi omandame ja vastavalt käitume, ei tohiks sirgel, hea teekatte ja nähtavusega teelõigul sellist õnnetust juhtuda.

Sõiduauto juhi võimaliku joobe tuvastab ekspertiis.

Sõiduk oli sõidujagamisteenust pakkuva ettevõtte kasutuses.“