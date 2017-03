FOTOD: Ida-Virumaal Sondas evakueeriti solvendilekke tõttu raudeejaama lähedalt inimesed

Täna õhtupoolikul lekkis Ida-Virumaal Sonda raudteejaama lähedal tsisternvagunist tugevalt lõhnavat lahustit, mistõttu päästjad evakueerisid läheduses olnud inimesed.

Mitu lugejat andis Delfile teada, et Sonda raudteejaama lähedal lekkis tsisternvagun solventi ja ohtliku olukorra tõttu evakueeriti piirkonnast inimesed. Häirekeskus sai lekkest teate kell 16.21.

Kella 17.50 ajal ütles päästeameti pressiesindaja Delfile, et leke on peatatud ja maha voolanud solvent on kaetud vahuga. Ta lisas ka, et päästjad määrasid 400 meetri ulatuses ohuala.

Üks piirkonna elanik ütles kella 18.30 ajal olukorda kommenteerides, et raudteejaama juures asuv toidupood pandi kinni ja jaama ümbruses olevatest majadest evakueeriti inimesed, keda veel koju tagasi ei lasta.

Foto: Lugeja foto