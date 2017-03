FOTOD: Ida-Virumaal Sompa külas sõitis auto reisirongile ette, hukkus kaks inimest

Täna õhtupoolikul põrkasid Jõhvi vallas Sompa külas kokku reisirong ja sõiduauto Toyota, esialgsetel andmetel hukkus õnnetuses kaks sõiduautos viibinud inimest.

Politsei sai teate Ida-Viru maakonnas Sompa külas juhtunud õnnetuse kohta kell 17.31.

Maanteeamet andis teada, et seoses liiklusõnnetusega on Ida-Virumaal Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku maantee Sompa raudteeülesõit (km 15) liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud läbi Jõhvi, mööda Kaasiku tee – Tartu põik – Kaare tee – Rakvere tee. Teekonna pikenemine ligikaudu 9 km.

Õnnetuskoha läheduses viibinud Delfi lugeja sõnas, et rongi ja auto kokkupõrke tagajärjel lohises auto koos rongiga ligi 1 kilomeetri kaugusele.

Uudis on täiendamisel.