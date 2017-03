FOTOD: Ida-Virumaal sõitis punase fooritule taga seisnud autodest mööda kimanud auto reisirongile ette, hukkus kaks inimest

Täna õhtupoolikul põrkasid Jõhvi vallas Sompa külas raudteeülesõidul kokku reisirong ja sõiduauto Toyota, õnnetuses hukkus kaks autos viibinud inimest. Õnnetuse hetkel põles fooris punane tuli.

Täna õhtul kella 17.30 ajal juhtus raske liiklusõnnetus Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee 16. kilomeetril raudteeülesõidul, kus reisirongi ja sõiduauto Toyota vahelises kokkupõrkes hukkus kaks inimest.

Õnnetuse hetkel viibis autos kaks inimest, kelle isikud on hetkel veel tuvastamisel. Raudteeülesõitu reguleerib valgusfoor, milles õnnetuse hetkel põles punane tuli. Esialgsetel andmetel sooritas Toyota juht möödasõitu autodest, mis punase foori taga rongi möödumist ootasid. Kokkupõrke hetkel sõitis Toyota vastassuunavööndis. Sõiduauto juhi võimaliku joobe tuvastab ekspertiis.

Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse sõnul on tegemist äärmiselt traagilise sündmusega, mis võinuks jääda olemata. „Punase fooritule eiramine võib kaasa tuua traagilised tagajärjed, seda nii raudteeülesõidul kui ka asulas ristmikul. Tuletame meelde, et liikluses tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik, vaid nii saame kindlad olla, et turvaliselt sihtpunkti jõuame,“ sõnas Juuse.

Rong sai pidama sadakond meetrit pärast kokkupõrke toimumist. Reisirong liikus Tallinnast Narva suunas.

Sündmuskohal viibivad politseiametnikud reguleerivad liiklust.

Õnnetus Sompas Foto: Päästeamet

Maanteeamet andis teada, et seoses liiklusõnnetusega on Ida-Virumaal Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku maantee Sompa raudteeülesõit (km 15) liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud läbi Jõhvi, mööda Kaasiku tee – Tartu põik – Kaare tee – Rakvere tee. Teekonna pikenemine ligikaudu 9 km.

Delfi lugeja andis teada, et kell 19.40 lasti reisijad rongist välja ning suunduti asendusbussidesse. "Kell 21.15 olid kõik inimesed ilusti saanud oma peatustesse. Reisi 18.07 saabumisest sai 21.15 saabumine," ütles lugeja.

Sündmuse täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.