FOTOD | Ida-Virumaal juhtus ahelavarii, milles osalesid ka sündmuskohale saabunud kiirabi ja patrullauto

Täna hommikul sai politsei teate, et Tallinna-Narva maanteel on juhtunud liiklusõnnetus. Avarii tagajärjel põrkasid omavahel kokku mitu sõidukit, nende seas ka kohale saabunud patrullauto.

Täna hommikupoolikul kella 8.40 ajal sai häirekeskus teate, et Ida-Virumaal, Toila vallas, Tallinna-Narva maantee 156. kilomeetril on raskete teeolude tõttu teelt välja sõitnud veoauto Fiat. Fiat juhi aitamiseks peatusid mööduvad autod. Väljakutse edastati ka kiirabile ja politseile.

Vahetult enne sündmuskohale jõudmist sõitis politseiauto ees liinibuss, mis pidurdas järsult. Libeda tee tõttu ei saanud politseiametnik piisavalt kiiresti pidurdada ning tagant otsasõidu vältimiseks tegi politseiauto juht manöövri paremale teeserva, põrkas kokku teepervel seisnud sõiduautoga Škoda, mis sõitis otsa liinibussile ja teepervel seisvale Volvole ning teelt välja põllule vastu kaubikut. Volvo paiskus omakorda vastu selle ees seisnud kiirabi.

Tervisekontrolliks toimetati haiglasse 55-aastane mees ja 48-aastane naine, kes õnnetuse hetkel põllul kaubiku juures viibisid. Tervisekontrolli viidi ka 23-aastane politseiametnik, kes viibis politseiauto kõrvalistmel. Esmaabi saamiseks pöördus haiglasse ka 38-aastane kiirabibrigaadi töötaja, kes õnnetuse hetkel teepervel viibis.

Ida prefektuuri operatiivjuht Dmitri Kabanov sõnas, et heitlik ilm raskendab ka teeolusid ja need võivad muutuda minutitega. "Talvel liigeldes peab iga autojuht olema äärmiselt ettevaatlik. Täname Volvo juhti, kes enne kiirabi ja politsei saabumist mõistis, et tee on väga libe ning teelõigul viibinud isikud suurema ohu eest eemale suunas," sõnas Kabanov.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad väärteomenetluse raames. Politsei viib läbi ka teenistusliku kontrolli.