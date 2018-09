FOTOD | Heltermaa sadamas kihutas purjus juht linnamaasturiga vastu sadamakassat, autos oli ka väike laps

Kärdla politseijaoskonna patrullpolitseinik Alvar Nurk sõnas Delfile, et

täna kella 11.30 ajal sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Hiiumaal Heltermaa sadamas, kus sõiduauto Honda sõitis sadamakassa ees oleva metallposti otsa, kuid oli riivanud ka piletikassa välisust ja selle parempoolset nurka. "Autot juhtis 38-aastane mees ja temaga oli kaasas ka 4-aastane laps. Mõlemad toimetati haiglasse kontrolli, kust nad peale ülevaatamist koju lubati. Politsei selgitas välja, et autot juhtinud mees oli tarvitanud alkoholi. Juhi sõnul kiirustas ta väljuvale praamile," sõnas Alvar Nurk.

"On äärmiselt kurb tõdeda, et mees istus rooli alkoholi tarvitanuna, seda enam, et tal oli kaasas väike laps. Paraku seadis ta sellega ohtu nende endi kui ka kaasliiklejate elud. Läks hästi, et see õnnetus nii õnnelikult lõppes," tõdes Kärdla politseijaoskonna patrullpolitseinik Nurk.