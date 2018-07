FOTOD | Hedvig Hansoni maja süüdanud mees võeti vahi alla! Talle esitati kahtlustus mõrvakatses, süüdimõistmisel võib oodata kuni eluaegne vangistus

"Arvestades selle juhtumi asjaolusid ja süütaja otsusekindlust alustatu lõpule viimisel, on talle esitatud kahtlustus mõrvakatses. Seega ei ole kogukonnal põhjust karta, et kahtlustatav kinnipidamisasutusest lähikuudel vabaneks," ütles prokurör ja lisas, et kohus võib süüdimõistmisel mehe selle teo eest kuni eluks ajaks vangi saata.

Kohtueelse uurimise ajaks jääb kahtlustatav esialgu vahi alla kuni kaheks kuuks, kuid sõltuvalt uurimise kestusest taotletakse vajadusel selle perioodi pikendamist.

Mõrvakatse eest näeb karistusseadustik ette kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistuse.

Kohtueelset uurimist viib läbi Lõuna prefektuur Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Hedvig Hanson rääkis eile Delfile, et mõned päevad varem oli alkohoolikust naaber varajastel hommikutundidel sõitnud tema hoovi murutraktoriga. "See on tema liikumisvahend. Tol ajal ei osanud ma sellest midagi arvata. Tean vaid seda, et ta on pidevalt oma naise kallal vägivallatsenud. Kuid täna öösel sõitis ta murutraktoriga meile otse treppi, justkui oleks tahtnud maja ust rammida."