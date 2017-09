FOTOD | Hätta sattunud Eesti alpinistid pidid Šveitsis 4000 meetri kõrgusel mäetipul ööbima

Kaks Eesti alpinisti olid sunnitud ööl vastu esmaspäeva Šveitsis mäetipul ööbima, sest ei saanud halva ilma tõttu enam alla ja samal põhjusel ei saadud neile ka appi minna.

Eestlased tõusid pühapäeval Berni kantonis merepinnast 4158 meetri kõrgusel asuvale Jungfrau mäetipule. Kuid siis ilm muutus. Puhkes lumetorm, vahendab Šveitsi väljaanne Blick.

Kui eestlased enam alla ei saanud, andsid nad häiret. Kella 19 ajal õhtul helistasid nad Lauterbrunneni päästejaama ja teatasid, et ei saa tiheda lumesaju tõttu enam alla.

Selleks ajaks olid eestlased ka läbivettinud ja ootasid nüüd mäepäästjaid. Oodata tuli neil aga kaua. Pimeduse ja halva ilma tõttu ei saanud päästjad ei jalgsi ega helikopteriga Jungfrau tippu tõusta. Et alpinistid ei olnud vigastatud, ei tahetud päästjate elusid ohtu seada, selgitas päästeülem Urs Schäfer Blickile.

Eesti alpinistid pidid seetõttu mäetipul ööbima. Temperatuur langes umbes -15 kraadini. Tuule tõttu oli tajutav temperatuur -20 kuni -30 kraadi.

Järgmisel hommikul oli päästekolonn juba teel, kui pilvekate äkki hajus. Seetõttu sai mäetipule tõusta Air Glaciersi helikopter, mis alpinistid alla orgu tõi.

„Helikopteribaasis hüppasid nad ringi, et ennast üles soojendada,“ rääkis Schäfer. Külmakahjustusi või muid vigastusi alpinistidel ei olnud, mille eest võisid nad tänada head varustust.

Eestlased tõusid mäetipule vaatamata sellele, et saabuvast lumetormist oli teada antud. „Tuleb ikka ja jälle ette, et mägironijad ei konsulteeri ilmaennustusega ja püüavad lihtsalt mäkke tõusta,“ nentis Schäfer. „Nad on oma õppetunni saanud.“

Foto: Rettungsstation Lauterbrunnen

