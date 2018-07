FOTOD | Hansonite kodu süüdanud mehe poeg: isal on viinaviga. Me emaga kardame, mis saab siis, kui politsei ta vabaks laseb

Öösel Hedvig Hansoni pere kodu süüdanud Aivari poeg Roland rääkis Delfile, et isa muutub alkoholi tarbides vägivaldseks. Alles nädal tagasi ründas mees oma naist, kellel ta silma siniseks lõi ja keda seejärel kätte pussitas. Nüüd ootab süütaja pere hirmuga, et mis saab siis, kui politsei mehe tagasi koju peaks laskma.

Roland rääkis, et ta tuli koju öösel ja avastas oma üllatuseks, et naabri maja põleb ja päästjad kustutavad seda. Asja uurima minnes sai ta teada, et Hansonite kodu oli süüdanud tema enda isa.

Ta nentis, et mõistab Hedvig Hansoni šokki: majas magasid väikesed lapsed.

Poeg märkis, et isa muutub juues vägivaldseks ja teeb asju, mida hiljem ka ise kahetseb. Kuid ajal, mil ta tsüklis on, ei saa ta aru, mida ta teeb. Mingit vimma Hansonite perega Aivaril seni tõesti pole olnud, kinnitas Roland Hedvig Hansoni sõnu. „Kui isa joob, muutub ta arutuks,” tõdes poeg.

Poja sõnul võttis isa millegipärast murutraktori ning bensiinikanistri, sõitis naabrite juurde ja süütas Hansonite kodu.

Hansonite kodu ümber heljus veel täna päeval tugev bensiini- ja suitsuhais. Vaatepilt on üsna trööstitu. Maja tagaseina on päästjad kustutustööde käigus osaliselt lahti kiskunud, sest tuli oli imbunud voodri alla.

Tuhalaane küla elanikud ütlesid Delfile, et nende jaoks on öösel toimunud lausa uskumatu. Seni on idülliline Lõuna-Eesti küla olnud väga rahulik elukoht. Külaelanikud hoiavad kokku ja kogukonnatunne on suur.