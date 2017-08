FOTOD | Eile õhtul Pärnumaal toimunud rongi ja sõiduki kokkupõrkes hukkus kaks naist

Eile õhtul juhtus Pärnumaal Tori vallas traagiline õnnetus, kui rongile ette sõitnud autos hukkus kaks naist.

"Eile õhtul kella 20.14 ajal teatati häirekeskusele raskest rongiõnnetusest Tori vallas reguleerimata Suigu raudteeülesõidul, kus reisirongi ja sõiduauto Peugeot vahelises kokkupõrkes hukkus kaks autos viibinud naist," ütles Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas Delfile.

Esialgsetel andmetel sõitis Suigu poolt tulnud sõiduauto Peugeot otse ette Tallinnast Pärnu suunas liikunud reisirongile. Rongijuht märkas küll ülesõidule lähenenud sõiduautot, andis sellele mitmel korral signaali ning pidurdas, kuid rongi polnud võimalik siiski nii kiiresti peatada. Tallinnast Pärnusse teel olnud rong sai pidama alles sadakond meetrit pärast kokkupõrget.

Kokkupõrkes rongiga said sõiduautos viibinud kaks naist sedavõrd raskelt viga, et hukkusid sündmuskohal. Autos viibinute isikud on alles tuvastamisel.

Pärnu suunas liikunud reisirongis oli õnnetuse hetkel lisaks juhile veel umbes 30 inimest, neist keegi vigastada ei saanud. Reisijatele kutsuti vastu reisibuss ning nad toimetati turvaliselt sihtkohta.

Rongiliiklus on õnnetuspaigal hetkel suletud.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Margus Sassi sõnul on tegemist äärmiselt traagilise juhtumiga. „Hetkel on veel vara rääkida selle raske õnnetuse põhjustest, kuid sündmuskohal viibivad patrullpolitseinikud ja uurijad töötavad, et täpsemaid asjaolusid selgitada,“ lisas Sass.

Praegu on teada, et õnnetus juhtus remonditaval kruusakattega teelõigul, kus lubatud maksimaalne kiirus oli 70 km/h. Raudteeülesõit asub hea nähtavusega ning sirgel teelõigul. Õnnetuse hetkel oli väljas veel valge.

Liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustas Lääne prefektuur kriminaalmenetlust ja seda juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Õnnetuse tõttu oli liiklus häiritud ka Are-Suigu maanteel. Liiklus taastati kell 21.15.