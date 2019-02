FOTOD | Draamateatri ees juhtus jutti kaks liiklusõnnetust, viga sai kolm inimest

Politsei pressiesindaja Marie Aava andis teada, et täna kella 12 ajal teatati liiklusõnnetusest Pärnu maantee ja Georg Otsa ristmikul, kus põrkasid kokku sõiduauto ja buss. Saadud löögist paiskus sõiduauto kõnniteele, mille tagajärjel said viga kolm jalakäijat. Viga said 15-aastane noormees, 43-aastane naine ja 60-aastane mees.

Hetkel on liiklus häiritud Vabaduse väljaku suunal, kohal on kiirabi ja politseinikud.

Kümnekonna minuti pärast kui liiklus oli uuesti avatud juhtus samal ristmikul teine liiklusõnnetus, milles põrkasid kokku kaks autot. Esimese õnnetuse auto polnud veel teise õnnetuse ajaks äragi koristatud.