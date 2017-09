FOTOD | Arestimajast pääsenud Peeter Oja koju ei tõtanud, hoovis seisab aga nukralt tema avariiline Subaru

Peeter Oja tegi eile hilisõhtul kodukandis Pirital mitu avariid, olles ise purupurjus. Mees pääses täna arestimajast välja, ent koju ei suundunud.

Oja vabanes Rahumäe arestimajast ennelõunal. Ta märkis kohapeal viibinud Elu24'le, et tal on piinlik ning ta vabandab.

Kella 12.35 paiku oli tema Pirita kodu juures vaikus. Hoovis seisab valge Subaru, millel väga suuri vigastusi ei paista, kergemaid mõlke aga küll. Delfi reporter kirjeldas, vasak tiib on saanud enim kahjustusi ning kapott on rullunud pisut ülespoole. Kahjustusi on ka esiratastel.

Eile kella 21.47 paiku anti teada võimalikust joobes juhist Pirita Selveri Neste tankla juures. Patrullid, kes asusid väljakutsele, said teada, et sõiduk liigub mööda Rummu teed Kose tee poole.

Pealtnägija sõnul toimus esimene avarii Pirita tee ja Kose tee ristis, teine avarii juhtus Pirita Selveri juures. Pärast seda oli mees jätkanud sõitu ning ta peeti kinni koduhoovis.

PPA pressiesindaja sõnul viibis mees autos üksinda ega põgenenud politsei patrullide eest. Kohapeal puhus mees indikaatorvahendisse ja see näitas võimalikku kriminaalset joovet.