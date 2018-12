FOTOD | Algas kohus mehe üle, keda süüdistatakse Hedvig Hansoni ja tema laste mõrvakatses

Süüdistuse kohaselt valas süüdistatav tänavu 7. juulil tahtliku tapmise eesmärgil öisel ajal bensiiniga üle kannatanule kuuluva Viljandimaal asuva elamu trepi ja osa seinu, olles teadlik, et majas viibib kannatanu koos kahe alaealise lapsega. Samuti viibis majas kannatanu tuttav mees. Seejärel süütas süüdistatav maja ja põhjustas reaalse ohu kannatanute elule, tervisele ja varale. Pärast maja süütamist summutas kannatanu tuttav leeke, kuid süüdistatav püüdis teda takistada. Tapmine jäi lõpule viimata, kuna kannatanu tuttaval õnnestus osaliselt tuld kustutada ja kohale saabus Päästeamet. Sellega pani süüdistatav toime tapmise katse üldohtlikul viisil ehk mõrvakatse.

Samuti on mees süüdistuse kohaselt oma elukaaslase suhtes korduvalt vägivalda kasutanud.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnul oli süüdistatava tahtlus suunatud majas viibinud inimeste tapmisele. „Kõigepealt ähvardas süüdistatav kannatanu koos majaga maha põletada, seejärel tõi kodust bensiinikanistri, valas majale bensiini ja pani selle põlema. Kogutud andmetele tuginedes oli süüdistatav oma tegevuse käigus teadlik, et majas on kaks alaealist last ja kaks täiskasvanut. Seega on prokuratuur veendunud, et lisaks ähvardamisele plaanis süüdistatav maja süütamisega tappa majas viibinud inimesed,“ ütles Talimaa.