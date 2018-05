FOTOD | Algas kohtuistung mehe üle, kes püüdis maha lasta teda teolt tabanud turvatöötajaid. Kannatanute seis oli sant

Lasud sooritas Yakimenko vähem kui meetri kauguselt. Prokuröri kinnitusel ta küll otseselt ei sihtinud, kuid suunas relva siiski kannatanute elutähtsate organite suunas. Seega oli Yakimenko tegevus prokuröri sõnul suunatud kannatanute tapmisele.

"See, et Yakimenko tegevus ei lõppenud mõlema kannatanu surmaga, on üks väga õnnelik juhus ja sai võimalikuks ainult tänu piisavalt kiirele arstiabile," sõnas prokurör. Arstiabi sai tema sõnul võimalikuks tänu ühe kannatanu enda tegevusele, kes viimaste jõupingutustega kutsus kohale kiirabi.

"Kriminaalasja raames teostati ka mitmeid läbiotsimisi. Politseinikud leidsid peidikutest erinevaid tulirelvade osi ja ligi 7700 padrunit. Kõik viitas sellele, et mees tegeles relvade ümberehitamisega. Samas on teada, et süüdistataval puudub relvaluba," kommenteeris Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Katrin Pärtlas.

Süüdistatav ei ole varem kriminaalkorras karistatud olnud. Ta viibib kohtu loal vahi all.

Yakimenko end mõrvakatses ega relvade ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises süüdi ei tunnistanud ja kinnitas, et ei soovinud kellelegi viga teha. Tema kaitsja Vladimir Sadekov nimetas süüdistust kahtlaseks, öeldes, et juhtunu ei näe välja nagu mõrvakatse.

"Kui ta oleks tahtnud neid tappa, siis miks ta seda ei ole teinud? Miks ta jooksis ära? Tal oli piisavalt aega selleks, et kontrollida, kas nad elus on või mitte. Mis mõrv see on, kui ta tulistas enda kätte?" rääkis Sadekov.

Kannatanute ütluste andmise ajaks taotles prokurör isiku- ja terviseandmete kaitse põhjendusega istungi osaliselt kinniseks kuulutamist, millega kohus ka nõustus.