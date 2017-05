FOTOD: Ainuüksi Virumaal oli nädalavahetusel üle 50 kulupõlengu

Päästjad käisid möödunud nädalavahetuse jooksul Ida-Virumaal kustutamas 46 ja Lääne-Virumaal viit kulupõlengut.

Suurem osa Ida-Virumaa kulupõlengutest toimus Narva linnas, Kohtla-Järve linnas ning Vaivara vallas. Kõige suurem oli Kudruküla külas, kus eile põles kulu ja metsaalune põlengu pindalaga kümme hektarit.

Lääne-Virumaal käisid päästjad möödunud nädalavahetuse jooksul kustutamas viit kulupõlengut Haljala vallas Väike-Maarja vallas, Rakvere linnas ja Tapal.

Foto: Lääne päästekeskus

Kulu põletamine on Eestis keelatud. Tugeva tuulega tuleb olla lõkke tegemisel eriti ettevaatlik, ja lahkudes tuleb olla veendunud, et ei oleks taassüttimist. Alates 9. aprillist on Eestis välja kuulutatud tuleohtlik aeg ja lõket tohib teha vaid selleks ettvalmistatud kohas.