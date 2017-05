FOTOD: Ahelavarii tekitas Tallinna piiril Pärnu maanteel hiigelummiku

Nõmme päästekomando hoiatab oma Facebooki-lehel, et Tallinnast väljuval suunal on Laagris toimunud nelja auto ahelavarii, mis on ümbruskonna liikluse halvanud.

Komando soovitab linnast väljumisel kasutada Laagri alevikku. Politseile teadaolevalt avariis kannatanuid ei olnud. Delfi lugeja sõnul ulatub liiklusõnnetusest tingitud ummik Vabaduse puiestee ja Raba tänava ristmikuni välja. Hea lugeja, saada pilte, kuidas ummik kulgeb!