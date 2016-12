FOTO: Võrumaal varastas kurikael jõulupühadel auto ja sõitis sellega vastu puud

Võrumaal Meegomäe külas varastati ööl vastu pühapäeva sõiduauto BMW, mis leiti samast külast kõrtsi lähedalt, kus sellega oli vastu puud sõidetud. Auto omanik õhutab süüdlast end üles andma.

Eile hilisõhtul tehti Facebookis gruppi Märgatud Tallinnas postitus, milles sõiduauto BMW omanik jagas pilti oma sõidukist, mis oli ööl vastu esimest jõulupüha varastatud ja millega oli samal ööl avarii tehtud. Süüdlane oli sündmuskohalt lahkunud.

Auto omanik märkis, et on kaheldav, et auto varastanud ja sellega avarii teinud inimene ilma vigastusteta pääses. Ühtlasi õhutas ta kurikaela end ise üles andma. „Kes soovib varuosi võib võtta ühendust paari nädala pärast, kuni politsei on auto uurimise lõpetanud,” lisas omanik.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles Delfile, et eile päeval teatati häirekeskusele, et Võru vallas Meegomäe külas on öö vältel maja eest kadunud sõiduauto BMW.

„Asjaolusid selgitades ilmnes, et sama sõidukiga oli öösel Meegomäe külas kõrtsi juures vastu puud sõidetud. Avariipaigal ühtki asjaosalist ega tunnistajat ei olnud,” rääkis Virk ja lisas, et politsei asus juhtunu üksikasju selgitama.