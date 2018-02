FOTO | Viking Line´i laevalt viidi reisija kopteriga haiglasse, laev hilineb Tallinnasse tund aega

Pealtnägija sõnul on vette aetud ka päästepaadid. Olukorda täpsemalt reisijatele ei selgitatud.

Täna kell 11.30 Helsingist väljunud Viking Line´i laev jäi merel seisma kell pool kaks, pool tundi enne planeeritud jõudmist Eestisse.

Laeval oleva Delfi lugeja sõnul jõudis laevale helikopter ning seisakut põhjendatakse kellegi terviserikkega. Lugeja sõnul on laevalt vette lastud ka päästepaadid.

Lugeja sõnul on laev jõudnud piisavalt kaugele, et näha on Eestit. Laev pidi Eestisse jõudma kell 14.00.

Viking Line´i pressiesindaja Christa Grönlundi sõnul on Viking XPRS pardalt viidud üks inimene haiglasse ning kell 15.00 peaks laev jõudma Tallinnasse.

Lugeja kinnitas, et kopter lahkus laevalt kell 14.20 ja laev jätkab sõitu.