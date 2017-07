FOTO | Viieaastane Vanja jäi kadumispäeval Lätis turvakaamera pildile, otsingud jätkuvad

Läti politsei avalikustas pildi turvakaamera jäädvustusest päevast, mil 5-aastane Ivan (Vanja) oma kodust Liepajast lahkus. Poiss on endiselt teadmata kadunud, tema leidmiseks paluti abi ka Eestist.

Turvakaamera jäädvustusest on näha, et erinevalt esialgsest informatsioonist, ei ole Vanjal üleni sinine riietus, vaid tal on jalas tumedad püksid ning tumesinine kapuutsiga dressipluus, mille esiküljel on valge kujutis. Dressipluusi all on hall T-särk. Poisil on heledad juuksed, päevitunud nägu, sinised silmad ning vasaku silma all on sinikas. Vanja on keskmise kehaehitusega ning 120 sentimeetrit pikk.

Vaatamata politsei ja vähemalt 2000 vabatahtliku otsija jõupingutustele pole poissi siiani suudetud leida. Läti politsei kinnitusel ei välista uurijad, et poisi kallal on toime pandud kuritegu. Läti politsei ja vabatahtlikud otsijad paluvad kõigil silmad lahti hoida. "Palume kõigil Läti, Leedu ja Eesti inimestel tähelepanu juhtida sarnase välimusega lastele ning sellest teada anda," teatas bezvests.lv.

5-aastase Vanja otsingud Foto: bezvests.lv

Poissi on otsitud kohalikest aedadest, trepikodadest, keldritest, aedadest, mänguväljakutelt, metsast ning mere äärest. Vabatahtlike otsijate sõnul pole välistatud, et poiss võib olla Leedus, Eestis või mõnes muus Euroopa riigis, vahendab TVNET. Läti politsei kinnitusel ei lõppe Vanja otsingud enne, kui poiss on leitud.

Eesti politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik ütles eile õhtul Delfile, et Vanja pole rahvusvaheliselt teadmata kadunuks kuulutanud, küll aga on Eesti korrakaitsjad saanud esmase info poisi kadumisest.

Igasugune informatsioon poisi asukoha kohta on oodatud telefonile 112 või 22 084 084.

5-aastane Vanja astus kodust välja laupäeval kella 8.30 paiku ning pole siiamaani tagasi tulnud. Perekond tegi politseile avalduse pühapäeval. Nimelt ei ööbinud poisi ema kodus ning arvas, et Vanja on koos vanaemaga. Poisi vanaema oli aga veendunud, et Vanja on koos perega.

Naabrite sõnul on Vanja peres varem mitmeid konflikte olnud ning vaatamata poisi noorele eale, on teda tihti nähtud kodust kaugel jalutamas.

Kohalike sõnul nähti poissi ühistranspordis, kus ta ütles, et läheb magusat ostma. Samas ei olnud Vanjal kaasas raha ega ka telefoni.