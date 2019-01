FOTO | Tallinna–Pärnu maanteel sõitis raskeveok kraavi, üks sõidusuund on suletud

Kell 9 sai häirekeskus teate, et Tallinna–Pärnu maantee 51. kilomeetril on veok Scania kraavi sõitnud, kuid selle haagis on teel. Seetõttu on kinni Tallinna poole viiv sõidusuund.

Õnnetuses keegi viga ei saanud ja politsei tuvastas, et juht oli kaine.

Lumesaju tõttu on teeolud selles piirkonnas keerulised, mistõttu nõuab liiklemine autojuhtidelt veelgi suuremat tähelepanelikkust ja ettevaatlikkust.