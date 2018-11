FOTO SÜNDMUSPAIGAST | Valgas rünnati 37-aastast pereisa, rünnaku tagajärjel mees suri

Kella kolme paiku öösel tekkinud kähmluse käigus löödi 37-aastast alkoholi tarvitanud meest, kes kaotas löögi tagajärjel teadvuse ja toimetati haiglasse, kus ta hiljem suri. Politsei pidas vahetult pärast juhtunut kuriteos kahtlustatavana kinni 17-aastase noormehe.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul taotles prokuratuur 37-aastase mehe löömises kahtlustatava 17-aastase noormehe vahistamist.

„Politsei esitas talle esmaspäeval kuriteokahtlustuse raske tervisekahjustuse tekitamises kui sellega on põhjustatud surm," ütles Väin asja kommenteerides. "See on tõsine isikuvastane kuritegu, mille eest võib kohus karistuseks mõista nelja- kuni kaheteistaastase vangistuse, alaealisele sama teo eest nelja- kuni kümneaastase vangistuse."

Väin lisas, et kuna meest on varemgi vägivallakuriteo eest kriminaalkorras karistatud ja ta on alaealisena ka alkoholi tarvitanud, oli prokuratuuri hinnangul oht, et ta jätkab vabaduses kuritegude toimepanemist.

Kuigi kohus pidas kahtlustust kuritöö sooritamise osas põhjendatuks, ei rahuldatud prokuratuuri taotlust 17-aastane noormees vahistada.

„Kohus pidas noormehele esitatud kuriteokahtlustust küll põhjendatuks, kuid leidis, et tema puhul ei ole alust arvata, et ta vabaduses kuritegude toimepanemist jätkata võiks,“ selgitas prokurör.

„Kuidas ja miks täpselt tüli tekkis, on veel selgitamisel. Praegu teame, et tüli osapooled ei viibinud samas seltskonnas ja olid tarvitanud alkoholi. Surmapõhjuse selgitamiseks on määratud kohtuarstlik ekspertiis,“ lisas prokurör.

Kohtueelset menetlust viib läbi Lõuna prefektuur Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.