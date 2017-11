FOTO SÜNDMUSKOHALT | Tartus pääses küünlast alguse saanud tulekahjust napilt vanem naine

Tartus Jakobi tänaval asuvas puumajas läks täna hommikul põlema voodi.Korteris viibinud 91-aastane naine ja tema koer pääsesid.

Täna kell 10.24 said päästjad häirekeskuse kaudu väljakutse tulekahjule Tartus Jakobi tänaval asuvas puust kortermajas. Selgus, et esimese korruse korteris põleb voodi. Ruumidest oli ise välja saanud 91-aastane naine ja tema koer. Pääste suitsusukeldujad said kohe tulele piiri peale, kuid põlenud tuba muutus kasutuskõlbmatuks.

Tulekahju kuumusest oli seal ära sulanud laelamp ja tuba mattunud osaliselt tahmakihi alla. Kahetoalise korteri köök ja teine tuba said kergemaid suitsukahjustusi. Tahmaga koos ja suitsu sisse hinganud korteriomanik viidi tervisekontrolliks haiglasse. Koera võttis enda juurde läheduses elav tütar.

Kohal käinud päästekeskuse menetlusinspektori kinnitusel sai tulekahju alguse hetkeks järelevalveta jäetud küünlast, mis oli voodile kukkunud ja selle madratsi süüdanud. Päästetöid juhtinud Annelinna päästekomando meeskonnavanem Raul Suits juhib tähelepanu, et hingedepäeval põletatakse palju küünlaid ja ette tuleb ka järelevalveta küünaldest põhjustatud tulekahjusid.

"Seekord läks vanemal naisel õnneks, et ta tulekahju märkas ja ruumidest välja sai. Veel mõni hetk ja juhtum oleks võinud võtta väga traagilise pöörde," sõnas Suits. Ohutuse tagamiseks tuleb küünlad asetada kindlale mittepõlevast materjalist alusele ja neid ei tohi jätta järelevalveta põlema. Näiteks võib tõsise tulekahju põhjustada ka kodulooma – kassi või koera poolt ümber aetud küünal.

Päästeameti statistika järgi sai selle aasta 9 kuuga lahtise tule kasutamisest alguse 192 hoonetulekahju. Eelmise aasta samal perioodil põhjustas lahtise tule kasutamine 277 hoonetulekahju.